Demon’s Souls tiene una nueva puerta secreta que nadie puede abrir

Demon’s Souls cuenta con muchos secretos. Algunas paredes ocultas nos ofrecen un atajo a ciertas locaciones, o un tesoro que nos puede ayudar en la aventura. Ahora, algunos usuarios han entrado una puerta oculta en el remake de Bluepoint Games, la cual nadie ha podido abrir hasta ahora.

La nueva puerta, que está detrás de una pared ilusoria que debes atacar para revelar, se encuentra en el área de Tower Knight Archstone. Sin embargo, al momento de interactuar con ella, el mensaje de “parece estar bloqueada” aparece en pantalla. Hasta el momento nadie ha encontrado la llave, y lo que esté detrás no deja de atormentar a la comunidad de Demon’s Souls.

There's a mysterious new door in the Demon's Souls Remake, and no one knows how to open it👀https://t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed

— Vaati (@VaatiVidya) November 14, 2020