Con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, se espera que múltiples juegos de esta compañía estén disponibles en Xbox Game Pass. Sin embargo, si esta adquisición no se llega a completar, se ha revelado que Activision no tiene planes de llevar sus títulos a servicios de suscripción similares.

De acuerdo con un nuevo documento por parte de Microsoft presentado ante la Autoridad de Competencia y Mercados, CMA por sus siglas en inglés, de Reino Unido, si la compra no se logra concretar, Activision no tiene pensado llevar sus juegos a otras plataformas de suscripción, ni siquiera a PlayStation Plus. Esto fue lo que se comentó:

“Activision nunca ha publicado ningún contenido nuevo en los servicios de suscripción de juegos múltiples y no tiene intención de hacerlo en el futuro… … Sin la Fusión, el contenido de Activision no estaría disponible en los servicios de suscripción de multijuegos. Por tanto, la fusión no puede empeorar las condiciones de competencia. Activision no pone sus juegos (incluido Call of Duty) a disposición de ningún servicio de suscripción de juegos múltiples, ni hay evidencia de que esto pueda cambiar en el futuro previsible. Los documentos comerciales internos de curso ordinario de Activision, así como el testimonio jurado de sus ejecutivos, han dejado claro que no hay planes de hacerlo en el futuro en ausencia de la fusión. A Activision le preocupa que la participación en los servicios de suscripción pueda afectar su (ELIMINADO) y conduciría a la dilución de la marca y la canibalización de las ventas de compra para jugar (especialmente de nuevos lanzamientos). Esto refleja la opinión de Activision de que incluso si el modelo comercial de suscripción creciera, (ELIMINADO). Esto ha sido un impedimento fundamental para que los editores acepten colocar su contenido en servicios de suscripción, una postura que no cambiará en el futuro”.

Estas nuevas declaraciones revelan varios detalles interesantes. Para comenzar, esto deja en claro que, al igual que PlayStation, Activision no ve viable los lanzamientos día uno en servicios de suscripción, ya que perderían grandes ganancias. Tan solo en su primera semana en el mercado, Call of Duty: Modern Warfare II generó más de mil millones de dólares.

Por otro lado, esto también aclara previos rumores en donde se señalaba que la compañía tenía la intención de crear su propio servicio de suscripción, como Ubisoft. Por último, estas declaraciones dejan en claro, una vez más, que solo Microsoft puede darse el lujo de lanzar juegos día uno en Game Pass, ya que otras compañías perderían dinero al hacer esto.

Nota del Editor:

Esta es una de las más grandes revelaciones. Como recordarán, Phil Spencer aseguró que múltiples series de Activision Blizzard llegarán a Xbox Game Pass, y esta compra no se concreta, esto quiere decir que nunca veremos varias de estas franquicias en servicios similares.

Vía: Tweaktown