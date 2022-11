Hace tiempo se confirmó que Henry Cavill retomará el papel de Superman en el DCEU, esto después de varios años alejado de este rol. Sin embargo, esta noticia fue opacada al darse a conocer que el actor británico ha abandonado la producción de The Witcher de Netflix. Es así que los fans comenzaron una petición para remediar esto, propuesta que hasta el día de hoy sigue activa, y ha alcanzado un nuevo número de firmas.

Actualmente, la propuesta de regresar a Henry Cavill al papel de Geralt of Rivia en The Witcher ha superado las 260 mil firmas. Recordemos que esta petición tiene un objetivo de 300 mil, algo que podrá cumplir sin muchos problemas. Esto es lo que se comenta al respecto:

“El mismo Andrzej Sapkowski dijo sobre Henry Cavill: ‘Estaba más que feliz con la aparición de Henry Cavill como The Witcher, es un verdadero profesional. Así como Viggo Mortensen le dio su rostro a Aragorn, Henry le dio el suyo a Geralt y así será para siempre’. Henry no se va de The Witcher por Superman, los ejecutivos de Netflix han tomado una vez más la grave decisión de no cumplir con sus fans. La razón por la que The Witcher es un programa tan popular es el amor de los fanáticos por el material de origen de los libros y los juegos, que son odiados y de los que los escritores y showrunner se han burlado activamente. Henry Cavill es uno de esos grandes fanáticos, lo sabe todo al revés y quería mantenerse fiel al mundo de Sapkowski, razón por la cual Netflix quiere reemplazarlo”.

Sin embargo, una petición en Change.org no significa que las demandas de los fans se hagan realidad. Es más, sabemos que esto no será una realidad, ya que Liam Hemsworth ya ha sido seleccionado como el Geralt para la cuarta temporada de la serie. De igual forma, Cavill ha dejado en claro que no tiene planes para retomar este papel.

Por lo pronto, solo nos queda esperar y ver cómo es que Liam Hemsworth le dará su propia identidad a este personaje. En temas relacionados, te recordamos que ya puedes conocer más sobre la versión next gen de The Witcher 3 aquí.

Nota del Editor:

Change.org solo sirve para que los fans logren externar sus preocupaciones por algún cambio. Si bien nada garantiza que Liam Hemsworth sea un buen reemplazo de Henry Cavill, lo mismo se puede decir de lo contrario. Solo nos queda por ver cómo es que los guionistas logran trabajar sobre esto.

Vía: Change.org