Publicidad televisiva podría llegar a los juegos de consolas a finales de este año

La publicidad es una de las principales formas para ganar dinero hoy en día. Cuando hablamos de videojuegos, normalmente asociamos estos conceptos con los títulos free-to-play en dispositivos móviles. Sin embargo, recientemente se ha revelado que la publicidad de este tipo llegará a las consolas a finales de este año.

Axiom reporta que Simulmedia, los dueños de playerWON, ya están trabajando junto a compañías como EA para integrar publicidad en diferentes juegos, y actualmente ya hay pruebas en SMITE. De acuerdo con un estudio de esta compañía, el 22% de los jugadores entrevistados están dispuestos a probar un juego si ven un comercial.

Sin embargo, y como también es una tradición en el mercado móvil, estos comerciales estarían acompañados de algún tipo de recompensa para los jugadores, como una skin. Simulmedia puede agregar anuncios a los juegos y puede decidir qué tipos de recompensas obtienen los jugadores al verlos. El estudio de la compañía también señala que los usuarios estarían dispuestos a ver hasta 10 campañas publicitarias al día.

Aunque por el momento hay mucha información que se desconoce, cómo las compañías y juegos que tendrían algún tipo de publicidad, fuera de EA y SMITE. De igual forma, no hay una fecha de lanzamiento para este modo de monetización, solo la promesa de un estreno para finales de este año. Por último, y aunque por el momento no hay algo confirmado, es muy probable que veamos esta práctica en títulos free-to-play, como Call of Duty Warzone o Fortnite.

Esperemos tener más información en los próximos meses.

Vía: Axiom