Protagonista de Malcolm menciona qué le pasó al actor de Dewey

Sin duda, una de las series que más ha trascendido en el mundo es la de Malcolm el de en Medio, misma que se hizo grande gracias a sus icónicos personajes e interesante dirección de episodios. Y si bien muchos de sus actores han seguido con sus carreras, Erik Per Sullivan, quién le dio vida a Dewey, ha pasado a ser casi un desaparecido en los medios.

Incluso, Frankie Muniz, quién interpretó al propio Malcolm, ha dado sus declaraciones respecto a los proyectos que tenga Sullivan:

Para ser honesto, no sé qué está tramando. Odio decir eso porque he hablado con él varias veces desde que terminó el programa. He hablado mucho con sus padres. Cuando estaba en la banda, fuimos y tocamos en la ciudad donde vive y sus padres vinieron al espectáculo, pero desafortunadamente no pudo asistir.

Pero una cosa que sé, algunos actores o algunas personas simplemente lo hicieron cuando eran niños y luego quisieron experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención. Creo que eso es lo que quería hacer, bien por él.