Productor de Resident Evil habla sobre la posibilidad de hacer remake de Code Veronica

Muchos fanáticos de Resident Evil están bastante entusiasmados por el futuro de la franquicia, más que nada por el próximo lanzamiento del cuarto título en el modo de remake. Sin embargo, algunos otros están molestos con Capcom debido a que se saltaron un videojuego que consideran como canon en la saga, este es claramente Code Veronica.

En declaraciones mediante una entrevista al sitio web Noisy Pixel, el productor de la serie, Yoshiaki Hirabayashi, dijo que no hay planes concretos para desarrollar un Resident Evil Code: Veronica Remake, pero no descartó totalmente la oportunidad, afirmando que si llegara la oportunidad, considerarían hacerlo en un futuro, peor no es tan seguro.

Originalmente este juego se lanzó en Dreamcast en el año 2000, siendo una exclusiva que SEGA consiguió para su nueva consola, sin embargo, al final no pudieron salvarse del desastre que se avecinaba. Así Capcom no quiso dejar abandonado al juego, por lo que decidieron lanzarlo en otras consolas al muy poco tiempo, se incluye a PS2 y Gamecube.

Vale la pena mencionar, que plataformas como Xbox 360 y PS3 aún tienen este videojuego en su catálogo, por lo que los nuevos usuarios deberían poder comprarlos sin ningún problema en sus consolas. Extrañamente, plataformas como Steam tienen muchos juegos de la franquicia, pero particularmente Code Veronica está descartado y Capcom pareciera no querer agregarlo.

Recuerda que el Resident Evil más nuevo llega el 23 de marzo para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Seguramente con esta respuesta por parte del productor, todos aquellos que deseaban ver a Claire en esa isla de pesadillas quedarán un tanto desilusionados. Solo queda probarlo en consolas de generaciones anteriores.