Productor de Persona adelanta “noticias muy emocionantes” para 2021

La franquicia de Persona se ha vuelto sumamente popular aquí en Occidente, al punto de que incluso se está considerando localizar Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, la secuela directa del original que por el momento solo está disponible en Asia. No obstante, parece que eso no será lo único que veremos de la saga en un futuro, pues uno de sus productores adelantó importantes noticias para el siguiente año.

Por si no lo sabes, el 2021 representará el 25 aniversario para la franquicia de Persona, y aparentemente, Atlus ya está listo para celebrar su aclamada saga a lo grande. Durante la ceremonia de los PlayStation Awards, Kazuhisa Wada, productor y director, adelantó “planes muy emocionantes” para el próximo año.

Desafortunadamente, eso fue lo único que Wada dijo al respecto, pero se especula que la sexta entrega en la franquicia ya esté en desarrollo para el PlayStation 5. Wada estuvo presente durante la premiación para recibir el “Reconocimiento de Asociación” por Persona 5 Royal.

Via: Persona Central