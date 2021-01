Productor de F-Zero GX no pierde la esperanza de regresar a la franquicia

En noviembre del año pasado, la franquicia F-Zero de Nintendo celebró su 30 aniversario. Aunque no hay señales sobre su posible regreso, en caso de que sucediera, Toshihiro Nagoshi, productor de F-Zero GX, sería alguien que estaría contento de ayudar.

En entrevista para Red Bull, Nagoshi dijo que estaría encantado de regresar a trabajar en la franquicia nuevamente, aunque considera que un nuevo juego debería ser algo complicado puesto que Mario Kart ya ocupa el lugar de “divertido” y “accesible” en el catálogo de carreras de Nintendo.

“Independientemente de que vaya a pasar o no, debo admitir que siento mucho afecto por F-Zero GX. Si la oportunidad se presentara, no me molestaría regresar. En eso caso, me gustaría que fuera un juego complejo. Creo que si Nintendo quisiera un juego de carreras fácil y accesible, ya tendrían a Mario Kart.”