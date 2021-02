Productor de Bloodborne abandona Sony Japan Studio

Maasaki Yamagiwa, prodcutor de Bloodborne, y Ryo Sogabe, director de cinemáticas, han anunciado que estarán abandonando Sony Japan Studio a finales de este mes. Esto sucede justo después de que varios otros veteranos del estudio también dejaran sus cargos, preocupando a los fans sobre la posición de PlayStation en Japón.

Vía Twitter, Sogabe publicó lo siguiente:

I have a information.

I will leave from SIE JAPAN Studio at the end of Feb.

Rather than working, I’ve been playing with PlayStation and videos for the past 14 years.

I will continue to play new challenges in the new company to bridge between game and video.

Thanks. #JAPANstudio

