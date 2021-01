Probamos la laptop ASUS ROG Zephyrus G14, y aquí te decimos qué nos parece

Conforme pasa el tiempo, el tener un armatroste gigante en tu cuarto ya no es requerido para disfrutar de las grandes experiencias que nos proporcionan los videojuegos. Las laptops se encuentran en constante evolución. De esta forma, las opciones portátiles ya utilizan procesadores y tarjetas gráficas que en algún punto se consideraron exclusivas de las PC. Aunque los precios suelen ser mayores y carecemos de ciertos elementos de personalización, el hecho de tener acceso a títulos AAA de gran forma, es un punto de venta bastante efectivo hoy en día.

De esta forma, desde hace un par de semanas he tenido la oportunidad de probar la ASUS ROG Zephyrus G14, una laptop que se posiciona como una de las mejores opciones que puedes encontrar hoy en día en el mercado. Además de su pequeño tamaño, uno de los mayores atractivos presentes en esta pieza de tecnología, es el procesador Ryzen 9-4900HS de AMD.

Compacto y elegante

Uno de los puntos más atractivos es su peso. Con solo 1.6 kg, la ASUS ROG Zephyrus G14 es sumamente ligera y podrás acomodarla en cualquier lado. Esto es aún más impresionante cuando consideramos que, además del procesador de AMD, contamos con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Usualmente, en una laptop de Gaming se puede notar claramente donde se encuentra esto, ya que siempre sobresale. Sin embargo, en esta ocasión no contamos con un pequeño bulto en la parte inferior.

En cuanto a su diseño, contamos con un acabado de color blanco que le da el toque tecnológico que todos desean presumir. No contamos con las típicas luces RGB. Todo es sencillo, y da una esencia tipo Apple, que todos los amantes de la marca podrán apreciar. En el lateral derecho encontramos un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C y dos USB 3.2 Gen 1 Type-A. También hay sitio para colocar un cierre Kensington. En el lado izquierdo puedes esperar otro puerto 3.2 Gen 2 Type-C, bien indicado como compatible con DisplayPort 1.4 y Power Delivery, un puerto HDMI 2.0b, salida/entrada de 3.5 mm y el conector del cable de alimentación propietario.

En la zona delantera y en las laterales encontramos salidas de aire que son esenciales. Pese a que la laptop llega a calentarse de forma bastante rápida, el efecto de calor solo se llega a sentir en una pequeña parte, y en ningún momento se llegarán a quemar tus dedos si decides escribir mientras que la ASUS ROG Zephyrus G14 emite todo su calor.

Ahora, uno de los apartados con resultados mixtos es la pantalla. Aunque contamos con una LCD IPS de 14 pulgadas con antireflejos y con soporte para 120Hz, la cual hace que todos los juegos se vean espectaculares y no tengas que preocuparte mucho por encontrar una zona adecuada para jugar, no hay rastro alguno de una cámara web. Pese a que esto no será tan importante para algunos, considerando la época en la que vivimos, este complemento se ha convertido en una necesidad para muchos de nosotros, así que no tenerla en esta laptop puede ser un inconveniente para algunas personas. Pese a esto, la pantalla logra ofrecernos una resolución de 1080p, con la posibilidad de aumentar a 1440p, siempre y cuando aceptas que el refresco baje de los 120 Hz.

Aunque muchas personas opten por utilizar sus audífonos, es importante mencionar que la ASUS ROG Zephyrus G14 cuenta con audio Dolby Atmos, con cuatro altavoces, de los cuales dos son de 2.5W con tecnología Smart AMP.

Uno de los elementos más importantes de esta laptop, es su Ryzen 9-4900HS, un procesador de 7 nanómetros con CPU de 8 núcleos (16 hilos) a 3 Ghz (frecuencia turbo de hasta 4.4 Ghz). De igual forma, contamos con 16 GB de RAM, 1 TB de memoria, y una SSD. Todo esto se ocupa para ofrecerle al jugador una gran experiencia. Aunque bien se podría usar como una herramienta de trabajo más, algo que se beneficia de las más de 10 horas que dura la batería, son los videojuegos los que más provecho sacan.

Poder para todos

Como siempre, lo importante es cómo se desempeñan los juegos en esta laptop de gaming. Como ya lo mencione, los aspectos técnicos están al estándar de la industria, bueno, con la llegada de las RTX 30 ya no tanto. De esta forma, probé los ya clásicos Call of Duty: Warzone y League of Legends, los cuales corren arriba de los 60fps con una resolución de 1080p. Además, desempolve el viejo Marvel’s Avengers para descubrir cómo se encontraba este título. Además de lo casi imposible que fue encontrar una partida online, mi experiencia fue buena. Los parches que recibió el juego sin duda alguna hicieron que la experiencia en general fuera mejor de lo que llegó a mis manos en septiembre, pero el hecho de tener un hardware potente ayuda bastante.

Como siempre, la experiencia en general podrá varias de juego a juego, pero, por lo general, ninguno de los títulos que pude probar se encontraban por debajo de los 50fps. Aunque es recomendado jugar conectado, ya que tendrás un mejor desempeño, si decides estar alejado de una alimentación externa, tendrás frente a ti una batería con una vida promedio de 1 hora y 40 minutos. Sin importar tu elección, esta es una gran experiencia que todos aquellos que buscan una forma de disfrutar del poder de una PC Gaming sin la necesidad de estar restringidos a un solo lugar, tienen que tomar en consideración.

La pregunta es: ¿vale la pena comprar una ASUS ROG Zephyrus G14? Sí. Incluso con la llegada de la línea de RTX 30 y la constante evolución en los procesadores, tener esta laptop es una buena opción. No solo es sorprendente tener tanto poder, sino que el tamaño hacen de este hardware mejor de lo que uno podría imaginar.

Tal vez la falta de una cámara web y algunos pequeños detalles con el diseño no sean lo más óptimo para muchos. Sin embargo, estos son inconvenientes que no tienen un gran peso cuando consideras todas las ventajas de la laptop. Es importante mencionar que el precio de la ASUS ROG Zephyrus G14 se encuentra entre los $40 mil y $50 mil pesos, lo cual la posiciona en el estándar del mercado. Si estás buscando una buena forma para disfrutar de la gigantesca librería de Steam y la Epic Games Store, no busques más.