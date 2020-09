Probamos la HP Omen 2 XS y aquí te decimos qué nos parece

Conforme la tecnología evoluciona, los armatrostes que llamamos PC de escritorio poco a poco dejan de ser necesarios para gozar de una digna plataforma para jugar. Para todos aquellos que no cuentan con un espacio necesario en su casa, o tal vez se intimidan ante los cientos de pasos requeridos para construir una computadora, una laptop gaming es una buena opción. Estos dispositivos no solo permiten la portabilidad que las PC carecen, sino que pueden funcionar como un primer paso para entrarle de lleno a este mundo tecnológico.

Recientemente tuve la oportunidad de probar la HP Omen X 2S, una laptop de gaming con la particularidad de tener dos pantalla, agregado que puede sonar muy interesante a primera instancia, pero puede ser algo innecesario para una gran cantidad de usuarios. Sin embargo, esto será una gran implementación para todos aquellos que decidan realizar otro tipo de tareas en este dispositivo.

Pero me estoy adelantando. La Omen X 2S cuenta con un procesador Intel Core de 9ª generación y una NVIDIA GeForce RTX 2080, la cual la posiciona como una gran opción para todos aquellos que decidan convertir este dispositivo en una de sus plataformas predilectas para jugar. De igual forma, contamos con una memoria RAM hasta de 64 GB DDR4-3200 SDRAM y almacenamiento de hasta 2 TB SSD.

La pantalla es de 15’6 pulgadas y cuenta con 240Hz6, aunque también hay modelos con 144 Hz, y frecuencias de cuadro G-Sync fuera del Richter, y es posible elegir entre una resolución de 1080p para un juego más fluido o 4K que puede reproducir contenido en UltraHD. Sin duda alguna, considerado el rango de la Omen X 2S, esta es una gran plataforma para disfrutar de las mejores experiencias visuales en la actualidad.

En cuanto a las entradas, esta laptop cuenta con un puerto USB-A 3.1 en la parte derecha junto con el único USB-C 3.1 Gen2 (Thunderbolt 3) disponible. Del lado izquierdo encontramos entradas como tradicionales, como el HDMI 2.0b dos compartimientos para el USB-A 3.1 y un espacio dedicado al Ethernet. Por otra parte, la webcam de la Omen X 2S nos ofrece una resolución en 1080p.

Además de los ya clásicos League of Legends y Call of Duty: Warzone, aquí fue donde juegue Marvel’s Avengers de principio a fin, y déjenme decirles que el juego se ve espectacular en esta laptop. Fuera de los errores técnicos que presenta el título, la Omen 2 XS le ofrece una fidelidad visual sin igual a esta experiencia

No todas son buenas noticias con esta laptop. Para comenzar, probar juegos de gran rendimiento en una alta calidad, hace que la temperatura en dispositivo aumente a grandes niveles. Aunque la Omen X 2S cuenta con un buen ventilador que no hace tanto ruido como uno podría llegar a pensar, esto no evita que la laptop logre llegar a quemar después de una larga sesión de juego. Sin embargo, el calor no logra a llegar a niveles ridículos gracias a dos salidas de aire.

Ahora, es momento de hablar de la segunda pantalla. Como ya lo mencione, este agregado puede ser muy útil para muchas personas, especialmente para todas aquellas que planean utilizar la laptop como una herramienta de trabajo y para editar, y no solamente desean emplearla como una plataforma de videojuegos. Sin embargo, algunas decisiones de diseño tuvieron que tomarse para que esta característica fuera implementada.

Antes de continuar, es importante mencionar que esta mini pantalla es táctil y cuenta con una resolución de 1080p. De igual forma hacer uso de esta es muy sencillo, con solo oprimir un botón podemos activarla y desactivarla, y podemos arrastra cualquier tipo de ventana y disfrutar de todo el contenido sin ningún tipo de inconveniente. Su funcionalidad resalta al momento de querer revisar un correo o checar un vídeo sin tener que balancearte entre todas las ventanas que tengas activas al mismo momento o, en mi caso en específico, asegurarse que cierto clip de Marvel’s Avengers fuera capturado de manera correcta sin la necesidad de cerrar el juego y volver a abrirlo.

Sin embargo, cualquier ventaja que se le puede atribuir a la segunda pantalla puede ser negada por los compromisos en su diseño. Para comenzar, esta característica toma la mitad del espacio superior de la laptop. De esta forma, en donde originalmente puedes encontrar el teclado se encuentra la pantalla, y el teclado es relegado al espacio en donde normalmente se ubicaría el touchpad y recargas tus manos.

Afortunadamente, HP incluye un reposamuñecas que se quita y pone. Aunque el material de este accesorio es bastante bueno, nunca sustituirá al espacio que ofrece cualquier otra laptop. Esto solo funciona en dado caso de que tu laptop se encuentre en una mesa. Si decides llevar el dispuesto a tu cama, o usarla en las piernas, prepárate para sentir un nivel de incomodidad de alto nivel. Sinceramente, esto es algo que podría ahuyentar a posibles compradores, y espero que sea solucionado en los próximos modelos.

Aunque el reposamuñecas logra solucionar un poco este problema, la locación del touchpad es otro gran inconveniente. Debido a la naturaleza del diseño, este elemento ahora se posiciona en la parte inferior derecha, una zona sumamente incómoda que te obligara a utilizar un mouse sí o sí.

Es una verdadera lastima, el teclado y touchpad son espectaculares. A pesar del pequeño tamaño del touchpad, cada elemento en esta área funciona de gran manera. El teclado es retroiluminado RGB, de manera individual, y con serigrafía especial para las teclas WASD.

Al final del día, la HP Omen X 2S se siente como un experimento. Aunque proporciona una sólida plataforma para disfrutar de grandes juegos en PC, la implementación de la segunda pantalla sacrifica ciertos elementos estéticos y ergonómicos para algo que tal vez no muchas personas puedan aprovechar al máximo. En cuanto al precio, la HP Omen X 2S no es barata. Actualmente puedes encontrar esta laptop a precios desde los $60 mil pesos.

No me malinterpreten, este es un gran dispositivo para jugar y funciona de maravilla, es solo el posicionamiento de la segunda pantalla lo que puede ser un problema para más de uno.