Sony pide disculpas por el caos causado por las pre-ordenes del PS5

Nadie lo puede negar, las pre-ordenes del PlayStation 5 no fueron manejadas de la mejor forma posible. En julio, Eric Lempel, vicepresidente senior y director de marketing global de SIE, comentó que anunciarían con tiempo la pre-venta del PS5. Sin embargo, tras el evento del 16 de septiembre, Sony y varias tiendas comenzaron a recibir pre-ordenes sin previos aviso causando un caos total en el internet. Ante esta situación, PlayStation ha emitido una disculpa oficial.

El día de hoy la cuenta oficial de PlayStation en Twitter emitió un comunicado en donde admiten que toda esta situación pudo ser manejada de mejor forma. De igual forma, la compañía asegura que habrá suficientes consolas para el público a finales de año. Esto fue lo que comentaron:

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020