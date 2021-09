Si todo sale bien, el final de la quinta temporada de My Hero Academia debería estrenarse este sábado, 25 de septiembre. Evidentemente existe un enorme nivel de anticipación por este capítulo en particular, y por si ya no puedes resistirte a la espera, entonces te alegrará saber que ya tenemos sus primeras imágenes.

Vía Twitter, la conocida cuenta de Atsu, que los fans ya conocen por mantenerlos al tanto sobre las últimas noticias de My Hero Academia, ha compartido una serie de imágenes que nos muestran varias escenas del final de temporada del anime:

¿Cuándo se estrenará exactamente la sexta temporada? Aunque no hay una fecha estimada, es de asumir que será en 2022 cuando finalmente podamos disfrutar de ella. Por mientras, solo deberás esperar un día para disfrutar del final de su quinta temporada.

Via: Twitter