Primeras imágenes de Aquaman 2: The Lost Kingdom

Por supuesto, Aquaman 2: The Lost Kingdom no podía quedar fuera del DC FanDome 2021 y aunque no tuvimos un tráiler como tal, sí nos mostraron un primer vistazo al detrás de cámaras de este futuro largometraje. Gracias a esto pudimos conocer los nuevos trajes del titular héroe, así como de Black Manta.

Recuerda dar click sobre cada imagen para verla en alta resolución:

Aquaman 2: The Lost Kingdom llegará a salas de cine el 16 de diciembre de 2022.

Nota del editor: Ciertamente es un poco decepcionante no haber tenido un teaser en video para esta futura película, pero todo pinta a que será igual de divertida que la primera. El rediseño de Black Manta es sensacional, así como los nuevos trajes de Arthur Curry.

Fuente: DC FanDome 2021