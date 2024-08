Primer vistazo oficial a Toy Story 5

Después de Toy Story 4, estaba claro que Pixar no estaba listo para abandonar una de sus propiedades más redituables. De esta forma, hace tiempo se reveló que una nueva entrega en esta serie ya estaba en desarrollo, y durante la presentación del D23 del fin de semana pasado se han revelado los primeros detalles sobre Toy Story 5, incluyendo el primer vistazo a esta cinta.

Por medio de su presentación en D23, Pixar ha confirmado que Toy Story 5 estará disponible en cines en algún punto del verano de 2026. Esta entrega traerá de regreso a Woody, Buzz, Jessie, y el resto de juguetes que ya todos conocemos, así como un par de nuevas adiciones a la colección. Junto a esto, se ha compartido una imagen que nos da una idea del tipo de aventura que le espera a estos personajes.

En Toy Story 5, Woody y el resto de los juguetes tendrán que enfrentarse a la tecnología, algo que ha ocupado la atención de los niños en los últimos años. Recordemos que Toy Story 4 culminó con Woody separándose de sus compañeros. Sin embargo, en el avance podemos ver al elenco juntos una vez más, algo que será del agrado de muchos, pero una decepción para otros.

Recuerda, Toy Story 5 llegará a los cines en el verano de 2026. En temas relacionados, Pixar confirma serie animada de Inside Out. De igual forma, puedes conocer más sobre Toy Story 5 aquí.

Nota del Autor:

Desde un punto de vista técnico, es muy probable que Toy Story 5 sea una maravilla, y si bien no dudo que la historia tenga elementos interesantes, el peso emocional ya no está presente. No solo el regreso de Woody elimina por completo el final de la pasada película, sino que muchos ya no están interesados en esta propiedad desde Toy Story 3.

Vía: Pixar