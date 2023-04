Primer tráiler de la serie de Twisted Metal

Hace poco se nos reveló que PlayStation continúa con sus apuestas por llevar a sus franquicias de juegos a un nuevo nivel, y eso lo harán con una serie de televisión basada en Twisted Metal, la cual será exclusiva de Peacock. Si bien tuvimos el primer póster de la misma, no hubo mucho más, y ahora es momento de adentrarse al programa con su primer avance.

Mediante las redes sociales, la propia PlayStation ha liberado este video donde se aprecia al protagonista quien es encarnado ni más ni menos que por Anthony Mackie, actor que ha pasado a ser el nuevo Capitán América del universo de Marvel. El teaser no tiene una gran duración, pero se puede ver que adoptará el estilo un tanto de acción y de comedia del juego.

Velo aquí:

Your driver has arrived with your order 🚘💥🤡#TwistedMetal is streaming in the US July 27, only on @Peacock. pic.twitter.com/wVQ9oKs6PU

