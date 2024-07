Presidente de Nintendo habla de los ciclos largos de desarrollo

Algo que se está haciendo cada vez más común en el mundo de los videojuegos, son ciclos de desarrollo que duran casi una eternidad, y eso lo hemos visto con juegos recientes como The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y muchos otros. Hablando de este último, hace poco Nintendo tuvo una nueva sesión de preguntas y respuestas con los inversores, mencionando que contar con este tiempo prologando es algo que no se puede evitar de alguna manera.

En esa sesión el CEO global de la empresa, Shuntaro Furukawa, mencionan que los tiempos son más prolongados, complejos y avanzados, y para hacer frente a esto, la empresa debe ampliar continuamente sus recursos de desarrollo y realizar las inversiones necesarias. De ahí podría surgir la razón por la cual están lanzando proyectos pequeños para rellenar el catálogo de su consola, mientras algunos otros de más importancia como por ejemplo, Metroid Prime 4, se están trabajando por parte de equipos grandes.

Por su parte, el director ejecutivo senior y director corporativo, Shinya Takahashi, reiteró que era “inevitable” que los ciclos de desarrollo de software aumentaran a medida que avanza el hardware, pero al mismo tiempo cree que Nintendo está “teniendo éxito” en sus esfuerzos por acortar los ciclos generales de desarrollo “mejorando constantemente”.

También preguntaron si obras como Super Mario Bros. Wonder estuvieron en largos etapas de desarrollo, ya que pasó mucho tiempo desde que se lanzó el último juego en 2D de la franquicia, y ante esto reiteran que realmente no tardaron tanto como se podría pensar. Ya que pensaron primero como reinventar la saga después de la aparición de los Maker, para pasar luego al armado del juego que presuntamente no fue de tantos años.

Para terminar tocaron un poco el tema de la IA, agregando que están dispuestos a usarla, pero para temas que no vayan ligados necesariamente al desarrollo.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Esperemos que el siguiente juego de Mario en 3D no se tarde tiempo en el desarrollo. Sin embargo, hay muchas que en estos momentos no conocemos.