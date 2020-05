¿Por qué sangra la nariz del Maestro Roshi en Dragon Ball?

Dragon Ball está lleno de personajes memorables, y uno de ellos indudablemente es el Maestro Roshi. Este gracioso y poderoso guerrero logró ganarse el corazón de todos los fans gracias al toque de comedia que aportaba a la serie. Ya sea en Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dragon Ball Super, seguro tú también llegaste a ver cuando el Maestro Roshi sangraba de su nariz cada que veía a una chica linda y aquí te vamos a explicar por qué sucedía esto.

A pesar de que la mayor parte del tiempo se la pasaba entrenando a Goku y Krillin, practicando artes marciales, o simplemente descansando en su isla, había un factor recurrente en la vida del personaje: su amor por las revistas eróticas. Cuando el Maestro Roshi se excitaba demasiado, podíamos ver un flujo de sangre salir disparado de su nariz, imagen que era un poco perturbadora, pero divertida de ver.

De acuerdo con Derek Padula, autor especializado en Dragon Ball y escritor del libro Dragon Ball Culture, ésta es la razón para el exagerado sangrado de Roshi:

Why does Rōshi get nosebleeds when he sees an attractive woman? This is a trope used in manga as a comedic alternative to depicting his erection. The incredible force of his arousal builds up his blood pressure to the point where it bursts out of his nose. #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/lTaHlcAokx

— Derek Padula (@DerekPadula) May 9, 2020