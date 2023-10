La presencia de grandes marcas de videojuegos en territorio mexicano siempre ha sido importante, no obstante, a lo largo de los años hemos tenido altibajos. Hace ya una buena cantidad de tiempo, nuestro país albergaba a grandes ediciones del Electronic Game Show que se equiparaban incluso con lo que se hacía en Estados Unidos. Desafortunadamente, por razones que desconocemos, la convención mejor conocida como EGS vino a menos, teniendo años verdaderamente para el olvido y que creemos, no se merece la comunidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que un mercado tan importante no puede tener un evento de gaming a la altura? Nintendo nos cuenta un poco.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Brazil Game Show 2023 con la principal misión de jugar anticipadamente Super Mario Bros. Wonder. Indudablemente, la gran estrella del evento era precisamente Nintendo, el cual, presentó un muy llamativo y gigantesco booth para lucir sus productos. Durante la convención pudimos charlar directamente con Pilar Pueblita, manager de relaciones públicas en Nintendo para Latinoamérica, a quien no pudimos evitar preguntarle como es que Brasil sí puede gozar de una convención importante y México no.

“Lo que te puedo decir es que estamos muy entusiasmados de lo que puede venir para México en el futuro. Por supuesto que estamos con las puertas abiertas para participar en los diferentes eventos que se presenten en México. Estamos muy entusiasmados por escuchar propuestas y planes. Obviamente cada invitación tiene que pasar por un proceso de evaluación como parte de los requerimientos de Nintendo. Súper entusiasmados de que en el futuro podamos tener un evento en México y podamos estar ahí.”, respondió la representante de Nintendo.

Pues ahí lo tienen. Al igual que con otras marcas, parece que Nintendo está en la mejor disposición de volver a formar parte de un evento importante de videojuegos en México como sí lo está haciendo en Brasil, lo cual, me hace regresar a mi teoría de que en realidad, lo que hace falta es una organización seria que sepa del negocio y sobre todo, entienda las necesidades que los expositores importantes tienen para estar presentes en una convención presentado productos que valgan la pena.

Para terminar, te dejamos con el mensaje que manda Pilar a toda nuestra región.