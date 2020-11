¿Por qué Miles Morales sí estuvo nominado a los Game Awards y Demon’s Souls no?

El día de hoy se reveló la lista oficial de los nominados para los Game Awards, y aunque todos parecen estar de acuerdo con la mayoría de títulos mencionados, hay un candidato en particular que parece haberse ausentado. Estamos hablando por supuesto del remake de Demon’s Souls a cargo de Bluepoint Games, cuyo nombre no aparece en ninguna de las listas, cuando el de Spider-Man: Miles Morales, sí. ¿A qué se debe esto? Aquí te lo explicamos.

Lo que sucede es que, como prensa, sí tuvimos el tiempo suficiente para jugar Miles Morales antes de mandar los votos. En el caso de Demon’s Souls, el código de reseña nos llegó unas cuantas horas antes de su lanzamiento, por lo cual ya no nos dio tiempo de jugarlo y como consecuencia, fue imposible votar por él. Por cuestiones de embargo no podemos revelar la fecha exacta en que se mandaron los votos.

Así que ahí lo tienes, a pesar de haber salido el mismo día, Miles Morales sí logró calificar para los Game Awards, mientras que Demon’s Souls no. Ya puedes poner a descansar todas esas teorías de que el juego no fue lo suficientemente bueno, o cualquier otra cosa que hayas leído en internet. De hecho, ya puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita, donde te contamos por qué no deberías saltarte esta nueva exclusiva del PS5.

Fuente: Atomix