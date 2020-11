Nintendo lanzará un nuevo paquete del Switch exclusivo para México

Todavía faltan unos cuantos días para que el Buen Fin termine, y Nintendo no piensa desaprovechar la oportunidad de complacer al mercado mexicano con un nuevo paquete de su popular consola híbrida. Con motivo de esta semana de descuentos, la compañía ha lanzado un bundle que incluye el Switch, con una copia digital de Mario Kart 8 Deluxe y una suscripción de tres meses para el servicio online.

Dicho paquete ya se encuentra disponible en tiendas departamentales, pero desafortunadamente no tenemos información en cuanto al precio, por lo que éste deberá variar según en dónde lo compres.

Recuerda que tu membresía de Nintendo Switch Online te da acceso a más de 90 juegos clásicos de Super NES y NES para explorar y disfrutar, comoThe Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid y Super Mario Bros. 3, así como permitirte disfrutar de las funcionalidades online de ciertos títulos.

Fuente: Comunicado Oficial