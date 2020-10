Pon a prueba tus conocimientos sobre Nintendo con estos nuevos videos oficiales

¿Te consideras un experto de Nintendo? ¿Creer saber absolutamente todo sobre la historia de la Gran N? Pues es hora de poner a prueba tus conocimientos con una nueva serie de videos que Nintendo empezó a publicar a partir de hoy.

Conocidos como “Do You Know Your Nintendo?“, estos nuevos materiales buscarán poner a prueba tu sabiduría sobre la Gran N. Como podrás haber observado, las preguntas no son para nada sencillas y únicamente los fans más conocedores serán capaces de resolverlas.

¿Cuántas respuestas correctas obtuviste? Háznoslo saber en los comentarios.

Fuente: Nintendo