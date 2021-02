Pokémon estrena un nostálgico e impresionante video sobre los 25 años de la serie

El Pokémon Presentes del día de hoy comenzó con un increíble video que nos ofreció un recorrido por lo 25 años de la serie. Desde el lanzamiento de Red and Blue en 1996, pasando por las diferentes consolas y generaciones, el TCG, el anime, las películas, los remakes, la tecnología que usó para conectar a los jugadores, Pokémon Go, y todos los productos relacionados con la franquicia. Sin duda alguna, un hermoso video que hará nostálgico a cualquier fan de Pikachu y compañía, sin importar si crecieron con estas criaturas de bolsillo en los 90s, 2000s, o si comenzaron con Sword and Shield.

Vía: Pokémon Presents