Pokémon adelanta celebraciones “muy especiales” por el 25 aniversario de la saga

The Pokémon Company International ha anticipado lo que podemos esperar de las celebraciones por el 25 aniversario de la franquicia el próximo año. Las noticias empezaron con un performance especial durante el desfile anual de Macy’s por el Día de Gracias en Estados Unidos, donde varios Pikachu bailaron al tema musical original de Pokémon en el Herald Square de Nueva York.

⚡ Did you catch ‘em all? ⚡#MacysParade @pokemon pic.twitter.com/ck9UBZ9DE9

— Macy’s (@Macys) November 26, 2020

Una vez pasado el espectáculo, la compañía publicó un tweet que dice lo siguiente:

“¿Necesitan otra cosa que agradecer el día de hoy, entrenadores?

¡Nuestra celebración por el 25 Aniversario de Pokémon empezará en 2021!

Sigan al pendiente por más detalles.”

Need one more thing to be thankful for today, Trainers?

Our Pokémon 25th Anniversary celebration kicks off in 2021!

Stay tuned for more details 😉 #Pokemon25 pic.twitter.com/Vx4YstcFYj

— Pokémon (@Pokemon) November 26, 2020

Todo indica que el 2021 será un año importante para los fans de Pokémon, ¿será que tengamos nuevos juegos? ¿Remakes? ¿O algún otro proyecto por aparte?

Fuente: Pokémon