Podríamos ver el remake de Splinter Cell en el Ubisoft Forward

Desde hace años Ubisoft tiene un par de proyectos que los fans esperan con alto entusiasmo, el primero es Beyond Good and Evil 2 que no ha tenido los avances más notorios, nada más allá del teaser que únicamente muestra escenas cinemáticas pero vacío en cuanto al gameplay. El segundo título es un remake anunciado de Splinter Cell, mismo que podría ser el más posible de aparecer en los próximos años, y los fans tienen en la mira el evento que puede marcar el primer vistazo en forma de tráiler.

Mediante la plataforma de Twitter, un usuario compartió que la división de Toronto de la empresa desarrolladora de Francia ha hecho unos ajustes en la imagen de portada de Facebook de su página, añadiendo ilustraciones de la franquicia de espionaje antes mencionado. Eso ha hecho que de manera instantánea salten las alarmas por ver algo nuevo relacionado al videojuego, que no está de más decir, sería un regreso después de muchos años sin tener algo que realmente valga la pena de apreciar en relación a la misma.

Maaaybe some news on Splinter Cell Remake. Ubisoft Toronto changed their Facebook header and profile picture just yesterday. https://t.co/6KUXYmGjjs pic.twitter.com/bSwYCjbtkF — MauroNL (@MauroNL3) April 3, 2024

Por ahora no hay una fecha confirmada para el videojuego, solo se menciona que será un proyecto AAA al igual que otros remakes del mercado, incluso del nivel que tendrá el reiniciado Prince of Persia The Sands of Time. En cuanto a las plataformas, se dice que llegará a las consolas de actual generación y también la PC.

El nuevo Ubisoft Forward se llevará a cabo el 10 de junio de 2024.

Vía: PSU

Nota del editor: Como aún falta tiempo para que se lance el siguiente gran Assassin’s Creed, es posible que veamos Splinter Cell. Sin embargo, Star Wars Outlaws también está en camino, por lo que podrían darle más tiempo del necesario.