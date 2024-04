Los peores lugares para ver el Eclipse en México

En las últimas semanas se ha hablado de un fenómeno en común, y ese es el del próximo eclipse que tendrá presencia de este lado del mundo en los próximos días, siendo un fenómeno que realmente no pasa todos los días, por lo que darle un vistazo será único para cierto grupo de personas. De hecho, uno de los sitios que podrán ser testigos del acontecimiento es México, pero no todos los estados o ciudades son idóneos debido a la iluminación, por lo que se han menciona cuales son los lugares no recomendados para verlo.

Entre los lugares más recomendados se tiene a Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad de México, con diferentes porcentajes que les dan ventajas pero que al final se va a lograr apreciar el fenómeno, dado que los niveles de oscuridad se mantienen más fuertes que en otros lugares. Lo mismo no pasa con estados que estén muy al Noroeste o al Sureste del país, eso significa, que sitios como Sonora, Monterrey, Chiapas, Mérida, y otras partes no tendrán la mejor visibilidad para darle un vistazo.

Estas son las peores ubicaciones que se han dado a conocer:

– Mahahual, Quintana Roo

– Chetumal, Quintana Roo

– Tapachula, Chiapas

– Bacalar, Quintana Roo

– Tulum, Quintana Roo

Estos serían los mejores lugares:

– Mapimí

– Piedras negras

– Mazatlán

– Gómez Palacio

– Torreón

Recuerda que la duración del eclipse dependerá del sitio donde se vea, dado que en algunos sitios será de menos de tres minutos y otros de más de cinco minutos. Por su parte, la fecha indicada para el fenómeno será el próximo 8 de abril del año en cuestión, y la hora marcada son las 12:00 PM del centro de México.

Vía: XTK

Nota del editor: Es un fenómeno que valdrá definitivamente la pena ver, pero solo hay que recordar no mirar de forma directa para no tener las complicaciones de la vista que se pueden dar como efectos secundarios.