Podrás elegir tu hemisferio de preferencia en New Horizons

Animal Crossing se caracteriza por desarrollarse en tiempo real. Esto no sólo se limita a la hora del día a día, sino que incluye a las diferentes estaciones del año. New Horizons no será diferente en este aspecto. Sin embargo, desde el inicio tendrás la oportunidad de seleccionar tu hemisferio del planeta de preferencia.

Cada hemisferio, al igual que en la vida real, tendrá diferentes temporadas en el año. Mientras unos gozan de primavera, otros disfrutaran de otoño. De igual forma, dependiendo del periodo de año tendrás acceso a diferentes coleccionables y las actividades variarán conforme avanza tu vida en la isla.

Animal Crossing: New Horizons llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de marzo de 2020.

Vía: Animal Crossing Direct