Podcast que insultó a jugadores da declaración sobre Nintendo

La semana pasada fue interesante en el mundo del gaming, pues el podcast que insultó a la comunidad regresó para tratar de enmendar los errores, y para ello el tema central de su primer episodio se centró en el hobby. Sin embargo, no les fue tan bien en cuestión de comentarios de los fans, dado que se estaba dando información un tanto cuestionable.

En algún punto del ahora llamado Todo lo que no Sabía, el invitado especial del programa, Santiago Bernaldo de Quiroz co fundador de E-SQUAD (Academia de gaming en Monterrey), comentó algo curioso en relación a Nintendo. Afirmando cosas desinformadas, entre ellas la de que la empresa nunca va a desarrollar juegos, algo que puede ser confuso.

Acá el clip:

Recuerden:

Que les gusten los videojuegos no los hace expertos en el tema, lo cual está bien…

Pero si eres director de una "academia" de e-sports… Deberías tener algo de conocimiento de la industria

Pd.: Se cancela TLOZ: Tears of the Kingdom por qué Nintendo no hace juegos pic.twitter.com/PSMbU9Izbp

— El Tío Toland, CEO de Toland's Betrayal (@eltiotoland) April 14, 2023