PlayStation responde a los casos de sexismo en la compañía

La semana pasada, se dio a conocer que ocho empleadas y ex-empleadas de PlayStation se habían sumado a la demanda en contra de la compañía por casos de sexismo y discriminación de género. Desde los primeros reportes de esta demanda, Sony no había dicho nada al respecto, pero recientemente reconocieron el problema y emitieron una respuesta al respecto.

Vía Twitter, el periodista de Axios, Stephen Totilo, publicó un documento en donde Sony reconoce que sí existe un problema de sexismo dentro de las oficinas de PlayStation en Estados Unidos. Dentro de este comunicado, la firma nipona afirma que se estarán tomando con la mayor seriedad posible estas alegaciones por parte de las empleadas e incluso tomarán cartas en el asunto para los casos de exempleadas también, prometiendo que las mujeres tienen un alto valor dentro de la compañía y siempre estarán buscando la manera de hacerlas crecer y prosperar.

Sony finally acknowledges allegations from 8 more women about harassment/discrimination at PlayStation in new legal filing: “SIE takes the substance of the newly submitted declarations seriously…SIE either has addressed or will address the issues raised in them in due course” pic.twitter.com/mDLqv38rwR

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 15, 2022