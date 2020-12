PlayStation podría tener una importante revelación en los Game Awards

Por si no lo sabías, los Game Awards 2020 se llevarán a cabo el día de mañana. Evidentemente, Geoff Keighley, organizador y anfitrión del evento, ha estado creando mucho hype estas últimas semanas, pero a tan solo 24 horas de que empiece la ceremonia de premiación, Sony ha publicado algo que ya emocionó bastante a los fans.

Vía el siguiente tweet, PlayStation ha provocado que muchos fans se rasquen la cabeza pensando en lo que podrían llegar a anunciar mañana:

