Pixar comparte un nuevo y hermoso tráiler de Luca

Después de entregarnos la fantástica película de Soul, Pixar está listo para volver a conquistar los corazones de todos los usuarios de Disney+. De esta forma, el día de hoy se publicó un nuevo tráiler de Luca, cinta que nos presenta a dos amigos viviendo en una pequeña ciudad de Italia, con el pequeño detalle de que son criaturas del mar que se transforman en humanos cuando están en tierra firme.

Luca está dirigida por Enrico Casarosa, quien nos presenta su primer largometraje animado. Sin embargo, es posible que reconozcas a este director por entregarnos La Luna, un corto animado que fue nominado al Óscar. En una entrevista con IndieWire, Casarosa confesó que está nueva cinta está inspirada por sus vivencias de niño y la relación con uno de sus mejores amigos de la infancia.

Luca llegará a Disney+ el próximo 18 de junio. A diferencia de películas como Raya and the Last Dragon o Black Widow, esta nueva cinta estará disponible para todos los usuarios sin la necesidad de pagar un acceso prémium.

Vía: Pixar