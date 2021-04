Aparentemente, Ryse: Son of Rome tendrá secuela

Ryse: Son of Rome fue uno de los juegos más populares que debutó junto al Xbox One por allá de 2013, y ocho años más tarde, el título sigue demostrando una impresionante fidelidad gráfica. Últimamente, empezó a circular el rumor de que Crytek ya estaba trabajando en una secuela, y unos cuantos documentos filtrados sugieren que esta segunda parte sí está en desarrollo.

Shpeshal Ed, anfitrión del podcast Xbox Era, dijo que fuentes cercanas le confirmaron que dichos documentos filtrados, donde se menciona algo llamado ‘Ryse Next’, son totalmente verídicos. Adicionalmente, reveló que hay conversaciones dentro de la industria con gente que busca revivir la franquicia.

“Esta persona me dijo que sí, hay un nuevo Ryse en desarrollo. No puedo dar fechas ni muchos más detalles sobre lo que está pasando… He visto fotos de cosas que me obligan a creer que mi fuente tiene razón.

La parte interesante de Ryse es que, al menos para cuando está pasando esto, se trata de un juego multiplataforma, y no exclusivo de Xbox. Hay gente que quiere revivir Ryse, y en caso de que lo hagan, parece que sería un título multiplataforma.”