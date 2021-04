Persona 5: Strikers ha superado las 1.3 millones de unidades vendidas

Tal parece que la serie de Musou y Koei Tecmo por fin ha encontrado una forma de apelar al mayor público posible. Hace un par de días se reveló que Hyrule Warriors: Age of Calamity superó las 3.7 millones de unidades vendidas. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que Persona 5: Strikes ya ha vendido más de 1.3 millones de copias en todo el mundo.

De acuerdo con Koei Tecmo, Persona 5 Strikers ha superado la increíble cantidad 1.3 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en febrero de 2020. Es importante mencionar que este juego llegó primero a Japón, y no fue sino hasta el pasado mes de febrero de 2021, que el resto del mundo tuvo la oportunidad de experimentar con este título en Nintendo Switch, PS4 y PC.

De esta forma, es probable que los números de este juego pudieron ser más altos si se hubiera optado por un lanzamiento internacional simultáneo, como sucedió con Age of Calamity, el cual se posiciona como el juego estilo Musou más exitoso de Koei Tecmo.

A diferencia de pasadas colaboraciones con otras propiedades, como Dragon Quest, Strikers y Age of Calamity optan por integrar de gran forma elementos de los juegos en los que se basan, siendo Persona 5 y Breath of the Wild en este caso. De igual forma, estos títulos nos presentan una historia canónica a sus respectivos universos, por lo que más personas están dispuestas a adquirir una copia.

Vía: Gematsu