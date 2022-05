No hay plazo que no se cumpla y en los próximos días, el renovado servicio de suscripción de PlayStation empezará a funcionar en Asia, América y Europa con una variedad de cientos de juegos, por lo que se han ofrecido mayores detalles sobre el contenido que estará disponible desde el primer día, además de una alianza comercial inesperada con Ubisoft.

Algunas dudas referentes al catálogo que tendrá el mejorado PlayStation Plus se han ido despejando, pues se ha confirmado que juegos intergeneracionales como Death Stranding o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tendrán versiones tanto para PS4, como PS5, siendo ésta última plataforma a la que se le dará un gran impulso.

Además de los títulos citados, los gamers que ya están de lleno en la nueva generación, tendrán a su disposición producciones como Demon’s Souls, Ghost of Tsushima Director’s Cut y Returnal. Esto permite visualizar que los títulos first party sí llegarán al servicio después de un tiempo de permanencia en el mercado.

En el rubro de los third party destacan Marvel’s Guardians of the Galaxy, NBA 2K22 y Red Dead Redemption 2, por mencionar algunos. Aunado a esto, la sorpresa inesperada fue la alianza estratégica que Sony ha entablado con la firma francesa, Ubisoft.

Si bien a principios de año se había anunciado que Ubisoft+ haría su arribo en Xbox Series X|S y PlayStation 4|5 por una tarifa adicional, resultó interesante la creación de Ubisoft Collection, una librería de 27 videojuegos que estarán incluidos sin costo extra en las tiers extra o premium de PlayStation Plus.

La empresa presidida por Yves Guillemot pondrá a disposición de los usuarios diversos títulos, siendo el caso de Assassin’s Creed Valhalla, Child of Light, South Park: The Stick of Truth, Trials Rising, Valiant Hearts: The Great War, Watch Dogs, y Zombi, por citar algunos.

Será interesante conocer si esta sociedad con Ubisoft es exclusiva o si un esquema similar se adoptará en Game Pass, tomando en consideración que Xbox ya ha llevado a Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction y For Honor a su servicio; próximamente hará lo propio con Assassin’s Creed Origins.

Un acierto de PlayStation consiste en que si tu previamente habías comprado un juego digital para PS Original o PSP que sea compatible, podrás volverlo a descargar y no tendrás que tener una suscripción vigente. Desafortunadamente, el catálogo de esas plataformas será bastante limitado de inicio pese a las incorporaciones de Syphon Filter y Tekken 2.

Como se esperaba, la librería de PS2, serán productos que ya han sido adaptados a PS4, mientras que PS3 no estará presente en América Latina, siendo una lástima que quedarán en el limbo juegos como Asura’s Wrath, Ninja Gaiden Sigma 2 y Puppeteer, que sí aparecerán en otras regiones.

Finalmente, Sony ha incursionado en el modelo de suscripción con una propuesta más robusta y pese a la resistencia que había mostrado previamente, parece indicar que seguirá la misma estela que marcan las tendencias actuales y será cuestión de tiempo para medir cuál será su alcance y los beneficios adicionales que pueda ofrecer.

