¡Phil Spencer nombra a la mascota oficial de Xbox!

El gameplay de Halo Infinite dio mucho de qué hablar, y no todo fue necesariamente bueno. Para denominarse como “la consola más poderosa del mercado”, los fans del Xbox Series X ciertamente no quedaron impresionados con lo mostrado, y hubo un meme en particular que estuvo dando la vuelta en redes sociales y foros. Phil Spencer, jefe de Xbox, ahora se subió al tren de las burlas y ha nombrado a Craig el Bruto como la mascota oficial de la compañía.

Por si no lo sabes, Craig el Bruto es un desafortunado enemigo de Halo Infinite que captó la atención de todos los internautas por su terrible aspecto, pues como mencionaba antes, todos esperaban mucho más del Series X. Afortunadamente, Spencer se tomó las cosas con humor:

Our new official Xbox mascot 🙂 love the community and their ability to just take something fun and run with it.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 31, 2020