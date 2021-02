Phil Spencer, jefe de Xbox, festeja el 35 aniversario de Zelda con este mensaje

El pasado 21 de febrero se festejó el 35 aniversario de The Legend of Zelda. Aunque Nintendo aún no revela sus planes para celebrar a este serie, similar a lo que se hizo con Mario en 2020, todos los fans decidieron tomar Twitter y compartir un par de anécdotas con la franquicia. Una de estas personas fue Phil Spencer, jefe de Xbox.

De esta forma, Inverse entrevistó a algunos desarrolladores y ejecutivos de la industria para conocer su opinión sobre The Legend of Zelda, y el impacto que la franquicia ha tenido en sus vidas. Fue aquí en donde Phil Spencer habló sobre la importancia de esta serie, no solo para él, sino para toda la industria. Esto fue lo que comentó:

“Los juegos tienen una rica historia que nos transportan a nuevos mundos y a nuevas aventuras, estos viajes se pliegan en nuestras propias experiencias vividas y se convierten en parte de nosotros. The Legend of Zelda es una franquicia icónica que ha TRAÍDO ALEGRÍA A MUCHAS PERSONAS en los últimos 35 años y sigue siendo fuerte”.

Por su parte, Nintendo nos entregará The Legend of Zelda: Skyward Sword HD el próximo mes de julio, junto a un par de Joy-Con con diseños inspirados en la Espada Maestra y el Escudo de Hyrule. Sin embargo, rumores apuntan a un lanzamiento de Twilight Princess y The Wind Waker HD para el Switch en 2021. De igual forma, aún existe la posibilidad de ver Breath of the Wild 2 y una consola conmemorativa en los próximos meses.

Vía: Inverse