Desmienten recientes rumores sobre la producción del reboot de Los Cuatro Fantásticos

Es bien sabido que Marvel y Disney ya se encuentran trabajando en un segundo reboot para Los Cuatro Fantásticos. Ahora que los derechos de este grupo de superhéroes están de regreso en casa, han empezado a surgir todo tipo de rumores respecto a su producción. Uno de los más recientes tiene que ver con la supuesta participación de Jennifer Lawrence en el papel de Sue Storm/Mujer Invisible, pero resultaron ser falsos.

Justin Kroll, periodista para Deadline, aseguró que esta película todavía sigue en etapas muy, muy tempranas de su producción. De hecho, la gente de Marvel sigue buscando escritores para el proyecto, lo que quiere decir que todavía ni siquiera están buscando actores.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting

— Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021