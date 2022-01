Antes de que se diera la noticia sobre Microsoft y Activision Blizzard, los empleados de esta última compañía habían empezado con el proceso de sindicalización. Evidentemente, uno de los objetivos detrás de todo esto sería brindar mejores condiciones laborales para los trabajadores, pero ahora que Microsoft ya es dueño de Activision, ¿qué pasará con todo este procedimiento? Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, responde.

Como parte de una reciente entrevista con The Washington Post, Spencer fue cuestionado sobre el futuro de los empleados que buscaban formar un sindicato, y su respuesta fue la siguiente:

“Seré honesto, no tengo mucha experiencia personal con los sindicatos. He formado parte de Microsoft por 33 años. Así que no quiero sonar como un experto en el tema, pero sí diré que hemos estado teniendo conversaciones con los empleados sobre las cosas que podrían empoderarlos para hacer su mejor trabajo posible, que como te puedes imaginar, en una industria creativa es lo más importante para nosotros.

Prefiero tener esta conversación internamente, porque esa es la forma más fácil de hacerlo. No es una conversación que se escuche dentro de nuestras oficinas. Y como dije, no aseguro ser un experto en el tema, así que si tu pregunta es… ¿La sindicalización mejorará el ambiente laboral? Honestamente no sabría decirte.”