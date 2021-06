Phil Spencer habla sobre el nuevo Perfect Dark y lo que significa su protagonista para Xbox

En 2018, el estudio de The Initiative fue creado para unirse a Xbox Game Studios. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años para conocer el que será el primer título de este equipo. Durante la última presentación de The Game Awards, se confirmó que un nuevo juego de Perfect Dark estaba en desarrollo de las manos de The Initiative. A más de seis meses de esta revelación, no hemos tenido más información al respecto. Afortunadamente, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha decidido romper el silencio al respecto.

En una entrevista con IGN, Spencer tuvo la oportunidad de hablar un poco más sobre el nuevo juego de Perfect Dark. Fue aquí en donde el directivo reveló que la idea de traer de regreso a Joanna Dark surgió antes de la incorporación de Darrell Gallagher, director del estudio, y quien trabajó en Warcraft y en el reboot de Tomb Raider.

De igual forma, Spencer habló sobre la importancia de tener a una protagonista femenina en su repertorio first party. Esto fue lo que comentó:

“No tenemos mucho de eso entre nuestros first-party. Creo que Joanna ofrece muchas oportunidades modernas en las que me encanta ver que el equipo se enfoca en tener a una protagonista fuerte”.

Lamentablemente, aún falta mucho tiempo para ver a Joanna Dark una vez más en acción. SI bien este nuevo comentario por parte de Phil Spencer reafirma el hecho de que el desarrollo sigue en marcha, no se ha compartido algún tipo de información nueva desde su revelación.

Vía: IGN