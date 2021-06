Nico Parker, estrella de Dumbo, se suma a la serie de TLOU como la hija de Joel

La serie de The Last of Us sigue sumando talento, y en esta ocasión, fue turno de Nico Parker. La joven actriz recientemente apareció en el live-action de Dumbo como Milly Farrier, y ahora deberá dar vida a Sarah, la hija de Joel Miller en la adaptación del videojuego que prepara HBO.

La noticia fue confirmada por Deadline, quienes declaran que Parker ya aseguró el papel con la productora. Al momento de redacción, se desconoce exactamente qué tan importante será el papel de Sarah dentro de la historia de HBO, pues recordemos que en la obra de Naughty Dog, este personaje muere durante el prólogo de la aventura. Sin embargo, cabe la posibilidad de que tenga mayor relevancia en la serie.

Aunque HBO no ha ofrecido muchos detalles sobre la trama, sabemos que estará ambientada durante el primer juego de la saga, y seguirá las aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Aparentemente, la historia será fiel a la del juego, excepto que contará unos cuantos detalles adicionales que no tuvimos oportunidad de ver en él. Otros personajes confirmados para aparecer durante esta adaptación son Tommy Miller (Gabriel Luna) y Marlene (Merle Dandridge).

