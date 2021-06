Mads Mikkelsen defiende a Johnny Depp y declara que su despido de Fantastic Beasts fue “injusto”

Como seguramente ya estarás enterado, este año se dio la noticia de que Johnny Depp había sido despedido de la franquicia de Fantastic Beasts por todo el pleito legal entre el actor y su exesposa, Amber Heard. Esto provocó que Warner Bros. buscara a Mads Mikkelsen para reemplazar a Depp en el papel de Grindelwald, y aunque Mikkelsen lo aceptó, tampoco se le hace justo que Depp perdiera su trabajo por esto.

En entrevista con The Sunday Times, Mikkelsen reveló cómo se siente realmente respecto al despido de Depp.

“No sé qué pasó en su vida privada y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero sabía que el rodaje estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él. Lo habría hecho si hubiese tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco en ese sentido.”

Mikkelsen lamenta no poder haber platicado con Depp sobre este tema, pero al mismo tiempo, está consciente de que no lo conocía en ese sentido. Por otra parte, el actor reafirmó a los fans que él buscará darle su propio toque al personaje y no necesariamente será una copia de lo que hizo Depp con él.

La tercera película de Fantastic Beasts está programada para estrenarse el 14 de julio de 2022.

Fuente: The Sunday Times