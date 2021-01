Peter Moore, ex ejecutivo de Xbox y EA, se ha unido a Unity

A finales del año pasado, se dio a conocer que Peter Moore, ejecutivo que trabajó en Xbox y SEGA, regresaría a la industria de los videojuegos como miembro de la junta directiva de Nifty Games, esto después de que en 2017 abandonó su puesto en EA. Ahora, se ha revelado que este no será el único cargo del directivo, ya que ahora forma parte de Unity.

Por medio de un tweet, Moore ha confirmado que se unirá Unity, compañía reconocida por su motor gráfico, como su vicepresidente senior y gerente general de deportes y entretenimiento. Esto fue lo que comentó:

Hardly the biggest news of the day, but I’m delighted to announce that I’ve joined the incredibly-talented team at @unity3d as SVP and GM of Sports & Live Entertainment. Delighted to be reunited with so many industry friends as we work on some really cool stuff. More to come…

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) January 20, 2021