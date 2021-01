¿K-2SO formará parte de la serie de Cassian Andor? Alan Tudyk habla al respecto

La serie de Andor es una de las producciones de Star Wars para Disney+ más esperadas por los fans de la serie. Aunque por el momento no hay mucha información, se ha revelado que K-2SO, el personaje que interpreta Alan Tudyk, no estará presente en este show, al menos al inicio.

En una reciente entrevista con Collider, Tudyk fue cuestionado sobre su posible participación en la serie de Cassian Andor. Aunque el actor comenzó bromeando sobre porque no está involucrado en la producción, su comentario final revela que K-2SO si formará parte del show, pero probablemente lo veamos hasta la segunda temporada. Esto fue lo que comentó:

“Lo están filmando ahora mismo, no estoy en eso. Pero, si permanece en el aire, se siguen contando historias, terminaré ahí.

Yo estaré en el programa. Es solo que la historia que Tony [Gilroy] está contando no involucra a K-2SO hasta más tarde… No puedo ser demasiado específico, pero definitivamente puedo decir que no estaré en la primera temporada”.