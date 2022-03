Persona 5 desaparecerá de la PS Plus Collection

La PS Plus Collection es una gran oferta que permite a los propietarios de un PlayStation 5 disfrutar de una gran alineación de títulos, aptos para todo tipo de jugadores. Por primera vez en la corta historia de este servicio, se reveló que uno de sus juegos lo estará dejando de lado y se trata de nada más y nada menos que Persona 5.

Tras haber anunciado los juegos gratuitos de PS Plus para abril, Sony también dio a conocer que Persona 5 ya no formará parte de la PS Plus Collection a partir del 11 de mayo de este año. La buena noticia es que todos aquellos usuarios que lo añadan a sus bibliotecas antes de esa fecha, lo podrán seguir jugando incluso después de que ya haya abandonado esta plataforma.

De momento, no sabemos exactamente a qué se deba esta decisión, pero como te lo comentábamos hace unos instantes, ésta es la primera vez en que la PS Plus Collection pierde un juego. También desconocemos si en algún futuro se vayan a agregar otros títulos o si vayan a retirar algunos más.

Nota del editor: Estoy tirando una moneda al aire aquí, pero puede que la nueva versión de PS Plus tenga algo qué ver. Después de todo, suena como mucha coincidencia que la PS Plus Collection haya perdido un juego después de esta revelación, y tendremos que ver si este patron se repite en un futuro.

