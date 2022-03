Nintendo pierde valor en la bolsa tras el retraso de BOTW 2

Como seguramente ya estarás enterado, el día de ayer Nintendo anunció que The Legend of Zelda: Breath of the Wild se había retrasado hasta la primavera de 2023, cuando originalmente, habían expresado sus intenciones por lanzar este anticipado título este año. Esta decisión no solo tuvo consecuencias entre la comunidad, sino también en sus accionistas.

De acuerdo con información del medio Reuters, las acciones de Nintendo cayeron en un 6% en la bolsa de valores de Tokio después de que se diera a conocer la noticia sobre el retraso de BOTW 2. Esto fue particularmente sorprendente porque año tras año, las acciones de la Gran N habían aumentado hasta en un 25% gracias al continuo éxito del Switch, así como el lanzamiento de títulos como Pokémon Legends: Arceus, y recientemente, Kirby and the Forgotten Land.

Incluso sin BOTW 2, Nintendo tiene una fuerte alineación para lo que resta del 2022 gracias a Pokémon Scarlet & Violet, así como Bayonetta 3 y Splatoon 3, todos estos juegos confirmados para debutar en algún punto de este año. Bueno, hasta donde sabemos.

Nota del editor: Esto demuestra lo importante que era BOTW 2 no solamente para los fans, sino también para los altos ejecutivos de Nintendo. Es raro, y normalmente solo ocurre con juegos altamente demandados, pero el hecho de que las acciones de la compañía hayan caído debido a esto nos hablan del mucho peso con el que carga esta secuela.

Via: Nintendo Life