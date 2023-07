Se espera que una mega-huelga en Hollywood que involucre a escritores e intérpretes detenga la producción de la mayoría de las películas y muchos programas de televisión populares. La última vez que los miembros del Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) se declararon en huelga fue en julio de 1980.

En aquel entonces, según informó el New York Times en ese momento, parte de la disputa entre los miembros y los gigantes del entretenimiento tenía que ver con las ganancias de la venta de programas y películas hechas para la televisión por cable y las cintas de video.

Cuarenta y tres años después, la nueva huelga, que se suma a una huelga existente de escritores, se centra en demandas similares relacionadas con el material hecho para plataformas de transmisión y preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Las salas de cine en el Reino Unido y Estados Unidos estarán aliviadas de que todo esto haya ocurrido mientras ya se están cargando las bobinas de película de tres grandes películas: Barbie, Oppenheimer y la primera parte de Misión Imposible 8.

Pero si la mega-huelga continúa durante meses, las salas de cine podrían tener problemas y los espectadores podrían quedarse sin cosas nuevas que ver, excepto programas de realidad y deportes en vivo.

SAG-AFTRA dijo en una conferencia de prensa el jueves que la huelga implicará a los miembros de su contrato de televisión y teatro de 2020.

Algunas de las películas más taquilleras que actualmente se están produciendo incluyen Ghostbusters 4, Mufasa: The Lion King y Avatar 3 y 4, según la Base de Datos de Películas de Internet. Mientras tanto, se suponía que la tercera película de Paddington, Paddington en Perú, comenzaría a trabajar más adelante este mes, pero los productores ahora pueden necesitar abastecerse de sándwiches de mermelada por el momento.

Entre las producciones en el Reino Unido que podrían verse afectadas se encuentra Deadpool 3, protagonizada por los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes recientemente fueron fotografiados con trajes para sus papeles. Se esperaba que la tercera entrega de la franquicia de películas del antihéroe de Marvel se estrenara en mayo de 2024, pero la huelga podría cambiar ahora las cosas.

Los fanáticos también podrían tener que esperar más tiempo para otras películas muy esperadas como la secuela de Beetlejuice de Tim Burton y una adaptación cinematográfica del musical Wicked.

Beetlejuice 2, que se estrenará en septiembre de 2024 y contará con Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, acaba de comenzar a filmarse en Vermont esta semana cuando se anunció la huelga.

Pero la adaptación cinematográfica de Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ha estado filmando en el Reino Unido durante meses. La primera de las dos películas se estrenará en noviembre de 2024. También se espera que se vean afectadas producciones en el extranjero, como la secuela de Gladiator de Paramount, protagonizada por Paul Mescal y Denzel Washington.

La nueva Gladiator se está filmando en Marruecos y Malta, pero con muchos equipos británicos trabajando en el equipo de producción.

La huelga también afecta la actividad promocional. Los próximos estrenos que tenían previstos eventos promocionales como ruedas de prensa y estrenos de alfombra roja incluyen Haunted Mansion de Disney (estreno el 28 de julio), una nueva película de las Tortugas Ninja (2 de agosto), El misterio de Agatha Christie de Sir Kenneth Branagh, Un Aterrador En Venecia (15 de septiembre).

Si bien es probable que se completen los guiones de estos proyectos, la huelga de los intérpretes detendrá una gran parte del trabajo de producción y causará estragos en la programación.

El número de permisos de filmación para largometrajes y proyectos de televisión, incluidos los programas de realidad, en Los Ángeles cayó un 64% la semana pasada en comparación con la misma semana en 2022, según datos de FilmLA. En cuanto a la televisión, Warner Bros Discovery se jactó previamente de la mínima interrupción de la huelga de escritores en proyectos de HBO como la serie House of the Dragon, que se filmaba en el Reino Unido, porque los guiones estaban completos.

No obstante, la huelga de los intérpretes que son miembros de SAG-AFTRA significa que muchos guiones completamente escritos probablemente quedarán sin uso.

Es posible que se lleguen a acuerdos paralelos entre los intérpretes del sindicato y los productores para permitir que ciertos proyectos continúen. En los Estados Unidos, se espera que otros proyectos de televisión que se encuentren en producción este verano incluyan la segunda temporada del reinicio de Night Court y Chicago Med, Fire y P.D. en NBC, NCIS y Young Sheldon en CBS, y Family Guy y The Simpsons en Fox.

Las cadenas de televisión de los Estados Unidos han respondido ampliando la cantidad de “contenido sin guion”, como The Masked Singer, The Amazing Race, Survivor y Kitchen Nightmares, en sus programaciones de otoño.

Varias series de televisión que se están filmando en el Reino Unido, incluida la película de suspenso The Day of the Jackal, protagonizada por el ganador del Oscar Eddie Redmayne, y el drama de boxeo de Stephen Graham A Thousand Blows también podrían verse afectadas.

El trabajo en otros grandes programas como Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets ya había sido detenido debido a la huelga paralela de escritores, al igual que Saturday Night Live, pero la huelga de los actores significa que ahora están doblemente detenidos.

Vía: BBC