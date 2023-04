¿Es Peaches de The Super Mario Bros. Movie uno de los primeros contendientes a la canción original de los Oscar del año? La balada definitiva, cantada por Jack Black como el malvado Bowser, será elegible para presentarse para la consideración a la mejor canción original en los Oscar, confirmó Universal a Variety.

Peaches trata sobre el amor no correspondido de Bowser. ¿Y el objeto de su adoración? La princesa Peach (con la voz de Anya Taylor Joy), quien es la gobernante del Reino Champiñón. La canción es coescrita por Black, los directores de la película Aaron Horvath y Michael Jelenic, así como Eric Osmond y John Spiker.

En la película, Bowser está sentado en su piano cantando la balada. Él canta: Peach, eres tan genial y con mi estrella vamos a gobernar. Peach, entiende, te amaré hasta el final. Princesa Peach, al final, te haré mía”. El coro es Bowser cantando Peaches en varias ocasiones de forma hilarante.

Continúa: “Mario, Luigi y un Donkey Kong también. Mil tropas de Koopas no podrían alejarme de ti”. Desde que el video musical fue lanzado el 7 de abril, ha recibido más de 5 millones de vistas en YouTube y actualmente ocupa el segundo lugar en la página de tendencias de música. Mira un clip de la película a continuación, lanzado por Universal el lunes por la mañana.

Aunque todavía es demasiado pronto en el juego de los Oscar, nunca se debe decir nunca a las canciones tontas. En el pasado, Stu’s Song de Ed Helms de The Hangover, Blame Canada de South Park: Bigger, Longer & Uncut y Everything Is Awesome de The Lego Movie han sido elegibles para la consideración de canción original de los Oscar. Mira el video musical con Black a continuación.

Vía: Variety