Pavlov Shack es anunciado como uno de los primeros juegos confirmados para el PSVR 2

Aunque ya sabemos que un PlayStation VR para PS5 ya está en desarrollo, y hasta conocemos cómo se verán los controles de este dispositivo, por el momento no tenemos información sobre juegos first party para esta plataforma. Afortunadamente, los desarrolladores third party ya están trabajando en nuevas experiencias para el PSVR 2.

Recientemente se reveló que Pavlov VR, un popular shooter multiplayer, llegará a Oculus Quest y PSVR 2. De acuerdo con davevillz, CEO de Vankrupt, esta nueva versión del juego llevará el nombre de Pavlov Shack, y tendrá un precio de $24 dólares. El título aparecerá primero en Oculus App Lab “y continuará desarrollándose como un juego gratuito” antes del lanzamiento final de Oculus Store.

Respecto a la versión de PSVR 2, davevillz mencionó que Pavlov Shack solo llegará al nuevo dispositivo de PlayStation, ya que el original PSVR no tiene el poder suficiente. De igual forma, se ha confirmado que este título tendrá cross-play entre la versión de PSVR 2 y Oculus Quest, aunque esto no será posible con Pavlov VR en PC.

De esta forma, Pavlov Shack se une a Low-Fi en ser uno de los primeros juegos en ser anunciado para el PlayStation VR 2, dispositivo que aún no tiene nombre oficial, fecha de lanzamiento, precio o más detalles. Puedes conocer más detalles sobre los controles del PSVR 2 aquí.

Vía: IGN