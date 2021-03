¿Cyberpunk 2077 mejoró con el parche 1.2? Estos videos nos lo demuestran

Después de varias semanas de espera, la actualización 1.2 llegó a Cyberpunk 2077el día de ayer. Con más de 500 cambios incluidos, pareciera que el juego por fin fue arreglado y se nos presenta la experiencia definitiva de la visión de CD Projekt Red. Sin embargo, este no es el caso. De esta forma, una nueva comparativa nos muestra qué tan bien corre el juego con este nuevo parece.

Recientemente, ElAnalistaDeBits realizó una comparativa entre las versiones de PS4, PS4 Pro y PS5, y Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X. Aunque hay un par de apartados en donde el juego mejora, parece que la resolución, frame rate y otros aspectos del desempeño no muestran algún tipo de aumento en general.

Respecto a las versiones de PlayStation, se menciona que la resolución no ha cambiado en ninguna consola, conservando los 1224p a 60fps del PS5, aunque el frame rate se ha restablecido a lo visto previo a la actualización 1.1, la cual empeoró este apartado. De igual forma, las texturas no presentan cambios, dejando varios textos ilegibles. En general, no hay muchos cambios, y los pocos que hay no son tan notables.

Por otro lado, en las consolas de Microsoft la experiencia sigue siendo prácticamente la misma. En Xbox One se presentan un par de mejoras en el rendimiento, pero esta sigue siendo una de las peores versiones del juego. El único detalle que logra sobresalir, es que en Xbox Series X se ha añadido una especie de niebla en algunas zonas, algo que no está presente en el Series S.

En general, el parche 1.2 de Cyberpunk 2077 está enfocado en arreglar bugs, mejorar las misiones principales y secundarias, y agregar una serie de mejoras a la calidad de la aventura. A diferencia de la actualización 1.1, elementos como la resolución y el frame rate no fueron tanto el enfoque.

Por el momento no hay información sobre un nuevo parche a gran escala que mejore aún más la experiencia. Sin embargo, se espera que a lo largo de 2021 llegue la versión nativa para PS5 y Xbox Series X|S, la cual seguramente contará con una serie de actualizaciones en el rendimiento del juego.

Puedes conocer más sobre esta actualización aquí. De igual forma, ya se filtraron los DLC para Cyberpunk 2077.

Vía: ElAnalistaDeBits