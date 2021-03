Star Wars: The Bad Batch estrena nuevo tráiler y confirma fecha de estreno en Disney+

Aunque aún falta gran parte del año para ver la siguiente producción live action de Star Wars, los fans de las series animadas producidas por Dave Filoni podrán disfrutar de The Bad Batch a partir del próximo mes de mayo. De esta forma, el día de hoy se estrenó un nuevo tráiler de este show animado, el cual también confirma su fecha de estreno y la forma en que veremos más episodios.

Será el próximo 4 de mayo cuando The Bad Batch llegue exclusivamente a Disney+ con un episodio especial de 70 minutos. Después, a partir del viernes 7 de mayo, veremos un nuevo capítulo cada semana, al igual que el resto de las series de esta plataforma. Esta es la descripción oficial de la serie:

“Star Wars: The Bad Batch sigue a los clones experimentales y de élite de Bad Batch (presentados por primera vez en The Clone Wars) mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, poseen cada uno una habilidad excepcional y singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en una tripulación formidable”.

Junto a esto, se compartió un nuevo póster de la serie animada:

Como lo pudieron ver, The Bad Batch nos presenta un estilo visual y la acción que tanto caracterizó a The Clone Wars, la primera serie animada de Dave Filoni. Afortunadamente, esto no será todo lo que veremos de Star Wars este año, ya que a finales de 2021 se estrenará The Book of Boba Fett, un spin-off de The Mandalorian.

Vía: Star Wars